Израильские ученые проанализировали резолюции ООН о правах человека

Ученые Еврейского университета Иерусалима с помощью машинного обучения проанализировали 180 тысяч резолюций ООН и показали, как менялся фокус внимания организации в вопросах обеспечения прав человека.

В новом исследовании ученые показали постоянно усиливающееся внимание ООН к правам инвалидов, правам маргинализированных групп и правам человека, связанным с бизнесом. В то же время внимание к нарушениям прав человека во время войн и террора с каждым годом слабеет.

Работа опубликована в журнале Human Rights Law Review.

Ученые использовали новый вычислительный метод, который получил название "Плотность дискурса". В рамках работы было проанализировано 180 тысяч рекомендаций ООН, касающихся прав человека.

В модели "Плотность дискурса" применяются методы машинного обучения для отслеживания изменений в дискуссиях о правах человека в различных комиссиях и институтах ООН. Анализ показал восходящий и спадающий тренды. Ученые отметили рост количества дискуссий и резолюций, посвященных правам инвалидов, правам человека, связанным с бизнесом и правам маргинализированных групп. В то же время заметно снизилось количество дискуссий и резолюций, связанных с войной и терроризмом. Ученые также отметили постоянный уровень внимания к проблемам, связанным с полом и гендером.

Модель "Плотность дискурса" позволяет проводить автоматизированный контент-анализ обширного корпуса рекомендаций ООН, отслеживать как изменения в тематике, происходящие во времени, так и синхронное распределение внимания к разным темам в различных институтах ООН.

Ученые обращают внимание на то, что смещение акцента ООН в вопросах прав человека имеет не только положительные стороны. Защита прав инвалидов безусловно важна, но к этому не сводятся все вопросы обеспечения прав человека в мире. Ослабление внимания к проблемам безопасности, связанным с войной и терроризмом, выглядит необоснованным на фоне глобальной политической ситуации, сложившейся за последние годы.