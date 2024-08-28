В Технионе разработан автопереводчик для врачей и пациентов на приеме, в том числе для "русских"

Четверо бывших и нынешних студентов Техниона – Израильского технологического института в Хайфе – разработали инструмент автоматического переводчика CommU, который создан специально для общения пациентов и их врачей. Платформа будет представлена в виде приложения, которое можно установить как на телефон, так и на компьютер, используемый врачом. Разработка будет поддерживать иврит, арабский, русский и английский.

Для эмигранта визит в больницу может оказаться крайне сложным из-за языкового барьера, а для Израиля, куда ежегодно приезжают десятки тысяч новых репатриантов, эта проблема является наиболее актуальной. Не владеют ивритом уверенно и многие представители арабской общины.

"Это синхронный переводчик между врачами и пациентами, которые сталкиваются как с языковыми, так и с культурными трудностями. Цель CommU – предложить пациенту и врачу свободное общение", – рассказала журналу NoCamels генеральный директор CommU , доктор медицины Адар Элиад.

Важное преимущество приложения в том, что оно будет учитывать культурные различия, которые иногда крайне важны при диагностике и соблюдении режима. В пример Элиад приводит случай русскоязычной пациентки, которая сообщила врачу, что у нее болит левый бок. Доктор объясняет, что в русском языке есть специальное слово для области вокруг ребер, но на иврите это стало более общим обозначением левой стороны тела. Поэтому врач изначально не понял, что пациентка имела в виду определенную область на левой стороне.

Идея создания специальной платформы переводов пришла Элиад и ее коллегам после ряда случаев с непониманием пациентов и проблем языкового барьера. Четверо ученых создали приложение с использованием ряда различных моделей машинного обучения ИИ и адаптировали разработку, добавив в нее медицинский словарь и термины.

По словам Элиада, сейчас приложение находится на завершающей стадии его применения первыми пользователями, включая персонал неврологического реабилитационного центра в Хайфе, они надеются, что их проект в ближайшее время расширит охват.