Любовь и человеческий мозг: уникальное исследование

Международная команда нейробиологов под руководством Университета Аалто (Финляндия) проанализировала реакции мозга на чувство любви. Ученые определили регионы, которые активируются при переживании романтической любви, родительской любви и даже любви к природе.

Результаты работы опубликованы в журнале Cerebral Cortex.

На первый взгляд, выяснить, как реагирует мозг на чувство любви, – очень трудная задача. Нельзя же совать человека в томограф, как только он влюбился. Но на самом деле задача много проще. При воспоминаниях о реальных событиях мозг активирует те же паттерны, которые были активны при реальном переживании, по крайней мере с точностью до региона, а именно такую точность и обеспечил эксперимент. Участников эксперимента просто просили вспомнить состояние, которое они переживали при чувстве любви. Строго говоря, полученные результаты коррелируют именно с воспоминаниями, а не с реальными чувствами, хотя мозг и обрабатывает эти состояния похожим образом.

"Теперь мы представляем более полную картину активности мозга, связанной с разными типами любви, – говорит соавтор исследования Пярттили Ринне. – Модель активации любви генерируется в базальных ганглиях, средней линии лба, предклинье и височно-теменном соединении с затылком".

Любовь проявляется во многих формах: от любви к детям до романтической любви, дружеского чувства, любви к животным или природе.

Например, ученые говорили участнику эксперимента: "Представьте, что впервые видите своего новорожденного ребенка. Что вы чувствуете?" Ученые обнаружили, что самая высокая активность мозга возникает именно при переживании родительской любви. "В этом случае наблюдалась активация глубоко в системе вознаграждения мозга в области полосатого тела. При воспоминании о других видах любви такой мощной активации не происходило", – говорит Ринне.

Ученые зарегистрировали активность мозга, связанную с любовью к природе. (То есть, "любовь к березкам" или другому важному для человека ландшафту, судя по эксперименту, – не миф). Исследователи обнаружили, что любовь к природе активизировала систему вознаграждения мозга, но области, связанные с социальным поведением не активировались.

С домашними животными ситуация выглядит несколько иначе. "Любовь к домашним животным может вызвать активность мозга, связанную с социальностью. Как правило это показывает, что человек является владельцем домашнего животного", – говорит Ринне. Ученые делают вывод, что хозяева домашних животным в чем-то относятся к своим питомцам, как к людям, то есть, включают их в свою социальную структуру, а те, у кого нет питомцев, относятся к животным, скорее, как к явлению природы.

Анализ физиологии любви может показаться холодным и ненужным экспериментом, но ученые надеются, что их исследование можно будет использовать для лучшего лечения депрессии или проблем в отношениях, особенно последствий разрыва.