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Наука и Хайтек

ИИ может ассоциировать цвета и формы так же, как человек

Исследования
ИИ
время публикации: 28 декабря 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 11:26
ИИ может ассоциировать цвета и формы так же, как человек
AP Photo/Ben Curtis

Мы ассоциируем разные цвета, формы и звуки с различными вкусами, и эти связи могут тонко влиять на наше восприятие. Похоже, что ИИ также способен устанавливать подобные ассоциации.

Исследования международной команды ученых показывают, что генеративные системы искусственного интеллекта способны создавать ассоциации цвета, формы и звука с разными предметами. Быстрое развитие ИИ побудило ученых Карлоса Веласко, Чарльза Спенса и их коллегу Косуке Мотоки исследовать, будут ли генеративные ИИ, обученные на данных о людях, выявлять те же ассоциации. Они попросили ChatGPT и Gemeni от Google отвечать на те же подсказки, которые ранее давались участникам-людям.

Проанализировав результаты сотен чатов на английском, испанском и японском языках, исследователи пришли к выводу, что ИИ действительно повторяет закономерности, характерные для людей. Однако между различными версиями ИИ, которые они использовали, наблюдались некоторые различия.

На вопрос о том, какой цвет самый сладкий, ИИ отвечал, что розовый цвет связывают со сладостью, вероятно, из-за его ассоциации с такими сладкими угощениями, как сахарная вата и жевательная резинка. Также он упомянул, что зеленый цвет ассоциируется с кислым вкусом, белый – с соленым, а черный – с горьким.

В будущем ученые планируют исследовать, смогут ли генеративные ИИ выдвигать новые гипотезы для других кросс-модальных ассоциаций, которые еще не были зафиксированы в научной литературе, которые можно будет проверить на людях. Этот метод может оказаться полезным для маркетологов, стремящихся разрабатывать продукты или упаковку, которые будут учитывать уже существующие ассоциации в нашем восприятии.

Наука и Хайтек
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