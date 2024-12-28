Ученые проводят эксперимент, чтобы доказать, что природа помогает справиться со стрессом

Ученые исследуют простой метод, который, по их мнению, поможет улучшить настроение, даже когда дни становятся короче, а в воздухе ощущается холод.

Исследователи из Университета Конкордия в Эдмонтоне решили провести эксперимент, который покажет, как наблюдение за природой влияет на эмоциональное состояние и стресс. Для этого они набрали более ста волонтеров, которые в течение двух недель будут проводить больше времени на природе и уделять внимание природным явлениям среди городской среды – инею на деревьях рядом с многоквартирным домом, следам животных на заснеженном тротуаре, сосулькам, свисающим с крыши склада – и записывать, какие эмоции это вызывает.

До и после проведения эксперимента под названием Noticing Nature Intervention участники заполнят анкеты, чтобы эксперты могли оценить их уровень тревожности, стресса, счастья, удовлетворенности жизнью и чувства связи с окружающим миром. Затем они проверят, оказывает ли наблюдение за природой в городской среде эффект в виде своего рода стимуляции.

Результаты тестов участников, а также уровень фермента в слюне, связанного со стрессом, будут сопоставлены с данными контрольной группы, которая будет продолжать свои обычные занятия без каких-либо инструкций по изменению поведения.