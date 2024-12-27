Ученые обнаружили, что "незамеченные" средние дети в семье более склонны к сотрудничеству

По данным нового исследования, средние дети чаще всего оказываются более честными, скромными и послушными, чем их старшие или младшие братья и сестры.

Исследование, проведенное профессорами Университета Брока и Университета Калгари, показало, что средние дети, как правило, превосходят своих братьев и сестер по таким качествам, как доброжелательность, честность и скромность, которые связаны с сотрудничеством.

В новом исследовании анализировались данные более чем 700 тысяч взрослых людей из различных регионов, оценивая их по основным личностным параметрам. Изучалась возможная связь между уровнями личностных черт и порядком рождения, а также числом братьев и сестер. Для этого использовались более детализированные самооценки личности, в которых участники оценивали собственные уровни таких черт, как честность-скромность (H), эмоциональность (E), экстраверсия (X), доброжелательность (A), добросовестность (C) и открытость опыту (O). Кроме того, исследователи спрашивали участников о семейной обстановке, в которой они выросли, и уточняли их порядок рождения.

Результаты показали, что черты, связанные с сотрудничеством, такие как честность-скромность и доброжелательность, были наиболее выражены у людей, родившихся в среднем возрасте, затем следовали те, кто был рожден последним, и, наконец, первенцы. Ученые также оценили количество братьев и сестер в выборке из более чем 70 тысяч взрослых и подтвердили тот же результат. Было установлено, что честность-скромность и покладистость чаще встречаются у людей, имеющих больше братьев и сестер.