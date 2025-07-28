Новый браслет от Meta преобразует движения руки в действия компьютера

Инженеры материнской компании Facebook представили изобретение, напоминающее технологии из научной фантастики: оно позволяет преобразовывать жесты рук в команды для компьютера. Система распознает даже тонкие движения, такие как точка над буквой "i", и с особой точностью превращает рукописный текст в цифровой формат.

Разработка принадлежит Reality Labs – исследовательскому подразделению компании Meta, и стала одним из первых значимых проектов после провала амбициозной идеи "метавселенной". Именно ради нее генеральный директор Марк Цукерберг когда-то даже переименовал компанию, заявив, что метавселенная должна была стать будущим социальных взаимодействий. Устройство превращает электрические сигналы, возникающие при движении мышц запястья, в команды для компьютера – без необходимости проводить индивидуальную настройку или использовать инвазивные методы. Надевается оно так же просто, как обычный браслет.

Инженеры, руководившие разработкой, применили методы глубокого обучения для создания универсальных алгоритмов распознавания. Эти алгоритмы способны точно интерпретировать мышечные сигналы у разных пользователей без подгонки под каждого конкретного человека. Более того, по мере того как все больше людей использовали устройство, система обучения становилась точнее. Позже точность и эффективность устройства удалось еще больше улучшить за счет персонализированной настройки, что позволило создать высокоточные декодеры биосигналов, подходящие для широкого круга задач.

Браслет подключается к компьютеру через Bluetooth и способен, среди прочего, преобразовывать движения руки в текст со скоростью 20,9 слов в минуту – это примерно на 16 слов медленнее, чем в среднем печатают пользователи смартфонов. Наибольшую пользу устройство может принести людям с ограниченными возможностями, параличом или ампутацией руки ниже локтя. Кроме того, оно может оказаться особенно полезным для тех, кто работает одновременно на нескольких компьютерах или с несколькими экранами.