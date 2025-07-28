Марсианские ледники оказались практически чистым льдом. Израильское исследование

Ученые из Института Вейцмана обнаружили, что ледники по всему Марсу содержат более 80% чистого водяного льда под слоем пыли. Это меняет взгляд на прошлое планеты и будущее марсианских миссий.

Работа опубликована в журнале Icarus.

На склонах марсианских гор и кратеров есть образования, напоминающие застывший мед, покрытый пыльцой. Это очень медленно движущиеся ледники, которые долгое время считались преимущественно состоящими из камней.

Работы последних 20 лет показали, что по крайней мере некоторые из этих ледников представляют собой в основном чистый лед под тонким слоем камней и пыли. В новой работе ученые проанализировали предыдущие исследования марсианских ледников, но оказалось, что все эти исследования делались разными методами и их результаты трудно сравнить.

Команда стандартизировала методы и проверила данные заново. Ученые измерили насколько быстро радарные волны проходят через материал и как быстро энергия рассеивается в нем. На основе этих данных планетологи определили соотношение камня и льда в ледниках, что невозможно сделать при визуальном наблюдении поверхности.

Согласно полученным результатам, ледники практически по всему Марсу содержат более 80% водяного льда. Ледники, даже в разных полушариях, имеют практически одинаковые свойства. Ученые пришли к выводу, что, возможно, Марс пережил всего одно обширное оледенение и больше уже не оттаивал. Это меняет взгляд на всю историю марсианского климата.

Знание содержания льда в марсианских ледниках, в том числе и в экваториальной зоне, наиболее перспективной для колоний, поможет в планировании будущих пилотируемых экспедиций на Марс, для которых использование местных ресурсов, таких как вода, критически важно.