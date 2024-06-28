За последние 20 лет частота экстремальных лесных пожаров в мире увеличилась более чем в два раза

Ученые Университета Тасмании (Австралия) проанализировали. спутниковые инфракрасные снимки всей Земли за 20 лет и показали, что число ежегодных экстремальных пожаров увеличилось за этот период более чем в два раза.

Весной прошлого году в провинции Альберта (Канада) сложились редкие погодные погодные условия: засуха, высокая температура и сильные ветры. Ученые назвали такое сочетание "идеальным штормом".

В Альберте несколько месяцев бушевали экстремальные лесные пожары. Ученые задались вопросом: насколько сложившие условия уникальны? В новой работе, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution климатологи Университета Тасмании проанализировали, как менялось количество ежегодных пожаров за 20 лет.

В новой работе ученые представили убедительные доказательства, подтверждающие подозрение, которое возникло у многих экологов, наблюдающих за серией, казалось бы, случайных пожаров, сжигающих целые экосистемы. Да, количество пожаров постоянно растет.

Ученые анализировали пожары в дикой природе по всей Земле. Несмотря на явный рост числа пожаров, например, в западных лесах Соединенных Штатов, определить четкую глобальную тенденцию оказалось непросто. Например, ежегодно сокращается число и площадь пожаров на африканских лугах и саваннах.

Для нового исследования ученые собрали инфракрасные снимки почти 31 миллиона пожаров за два десятилетия, но сосредоточились на самых экстремальных из них – примерно на 2900 событиях.

За период 2003-2023 годы частота экстремальных пожаров во всем мире увеличилась в 2,2 раза, а средняя интенсивность 20 самых сильных ежегодных пожаров выросла в 2,3 раза в год.

Больше всего от экстремальных пожаров пострадали бореальные (хвойные) леса в западной части Северной Америки. Здесь в основном растут ель и сосна. Количество пожаров в регионе за 20 лет выросло в 11 раз. В высокоширотных бореальных лесах Канады, США и России количество пожаров увеличилось в 7,3 раза.

Исследование не связывает напрямую рост числа пожаров и их интенсивность с глобальным потеплением, но многие климатологи считают, что такая связь существует: повышение температуры приводит к высыханию экосистем, и особенно страдают хвойные леса, где влаги всегда немного. Чем суше лес, тем больше топлива для пожара.

Исследователи выявили сильные пожары, происходящие и в других регионах по всему миру, в том числе экстремальные лесные пожары все чаще случаются в Австралии и Средиземноморье. Но в этих регионах однозначная тенденция к увеличению числа и интенсивности пожаров не просматривается.