Дети по-прежнему усваивают язык быстрее, чем искусственный интеллект

Несмотря на огромные вычислительные ресурсы, искусственный интеллект по-прежнему серьезно уступает маленьким детям в способности усваивать язык. В журнале Trends in Cognitive Sciences опубликовано исследование, в котором представлена новая теоретическая модель, объясняющая, почему дети стабильно обгоняют машины в овладении языком. В основе этой модели лежат идеи из областей компьютерных наук, лингвистики, психологии и нейронаук. Авторы подчеркивают, что дети опираются на социальные взаимодействия и сенсорные впечатления, что позволяет им гораздо эффективнее осваивать язык по сравнению с ИИ, который учится только на текстовых данных.

Дети осваивают язык не просто за счет большого количества информации, а благодаря обучению в живой, многосенсорной среде. В отличие от крупных языковых моделей, таких как ChatGPT, которые в основном используют статичные текстовые данные, дети учатся через активное взаимодействие с окружающим миром. Этот процесс обучения тесно связан с восприятием через зрение, слух, осязание и движение, а также с развитием мышления, моторики и социальных навыков. Язык формируется не как изолированная способность, а как часть целостного восприятия и понимания окружающей действительности.

Модель подчеркивает, что дети способны самостоятельно инициировать взаимодействия – например, указывать на предметы, ползать или издавать звуки – что постоянно создает для них новые возможности для обучения. Такие самопроизвольно возникающие переживания позволяют детям гибко подстраивать процесс обучения в реальном времени – особенность, которую современные модели искусственного интеллекта пока не способны в полной мере воспроизвести. Благодаря последним технологическим достижениям, таким как носимые устройства для отслеживания движений глаз и ИИ-инструменты для анализа речи, ученые получили возможность фиксировать тонкости того, как дети взаимодействуют с окружающим миром. Однако, несмотря на улучшение методов сбора данных, существующие научные модели все еще слабо объясняют, каким образом это взаимодействие превращается в свободное владение языком.

Новое исследование стремится восполнить этот пробел, предложив целостную модель, связывающую этапы развития ребенка с процессом овладения языком. По мнению авторов, ключевое преимущество детей заключается не в объеме получаемой информации, а в способе, которым они ее усваивают.

Результаты этого исследования имеют значение не только для понимания раннего языкового развития. Они также могут повлиять на дальнейшие исследования в сфере искусственного интеллекта, изучения языковой обработки у взрослых и эволюции человеческой коммуникации.