Австрийский университет первым в мире принял ИИ в качестве официального студента

Венский университет искусств утверждает, что искусственный интеллект будет участвовать в занятиях, получать критические отзывы и оценки наравне с остальными студентами.

Небинарный искусственный интеллект по имени "Флинн" был принят на программу по цифровому искусству в Венском университете прикладных искусств. Для этого Флинн прошел обычный процесс поступления, который включал подачу портфолио, собеседование и тест на соответствие требованиям.

Разработчики "Флинна" утверждают, что он был создан с использованием существующих крупных языковых моделей, чтобы обеспечить возможность взаимодействия с преподавателями и однокурсниками. ИИ будет использовать лекции и взаимодействие в классе как источник данных для обучения своего алгоритма. "Таким образом, "Флинн" постоянно совершенствуется с каждым новым взаимодействием с пользователями, преподавателями, студентами и всеми, с кем он будет общаться", – рассказал Euronews Кьяра Кристлер, разработчик "Флинна" и студентка той же программы.

Благодаря гибкому интерфейсу "Флинн" может слушать все, что происходит на уроке, и обрабатывать информацию, отправляя ее обратно в базу данных. Разработчики уточнили, что ИИ будет говорить только по запросу, чтобы не отвлекать других студентов во время занятий. "Известно, что искусственный интеллект не всегда правильно распознает социальные сигналы и не всегда понимает, когда нужно молчать. Мы точно не хотели, чтобы он мешал другим и нарушал ход беседы", – добавила Кристлер.

По словам разработчиков, хотя официальная регистрация на курс с участием "Флинна" начнется осенью 2025 года, его участие в отдельных занятиях уже стартовало в марте этого года. Реакции на ИИ в кампусе варьируются в зависимости от факультета. Разработчики надеются, что Флинн поможет "сгладить противоречия между сторонниками и противниками ИИ".

"Я заметил, что мнения разные. Именно поэтому мы решили, что "Флинн" должен начать участвовать в уроках заранее, чтобы собрать опыт и понять, как проходят взаимодействия между студентами и ИИ", – объяснил Лиз Хаас, глава кафедры цифрового искусства в Венском университете прикладных искусств.