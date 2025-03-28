В янтаре обнаружено древнее насекомое, схватившее свою добычу

Группа исследователей обнаружила древнюю осу, которая, вероятно, существовала в одно время с динозаврами и имела тело, напоминающее венерианскую мухоловку, чтобы ловить свою добычу.

Исследователи Датского музея естественной истории нашли более десятка самок ос, сохранившихся в янтаре возрастом 99 миллионов лет в регионе Качин на севере Мьянмы, сообщает AP. Крылья этих ос и волоски, напоминающие зубы, схожи с конструкцией плотоядного растения венерианская мухоловка, которая захлопывается, чтобы поймать и переварить насекомых. Однако особенности строения осы заставили ученых предположить, что ее ловушка была предназначена не для раздавливания, а для удержания жертвы. Исследователи пришли к выводу, что структура, напоминающая мухоловку, использовалась для того, чтобы зафиксировать движущееся насекомое, пока оса откладывала яйцо, а затем выводила личинку, которая питалась и осушала жертву.

Ученые назвали новую осу Sirenobethylus charybdis, отчасти в честь мифологического морского чудовища, которое создавалось бурные водовороты, поглощая и выплёскивая воду. Пока исследователям не удалось выяснить, когда и по какой причине вымер этот вид ос.