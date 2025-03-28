Как мозг реагирует на цены: ученые обнаружили нейронный маркер

Ученые исследовали, как реагирует наш мозг, когда цена продукта значительно отклоняется от ожидаемой.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Human Neuroscience, показывает осознанно ли потребители оценивают цены или мозг делает это автоматически.

Участникам эксперимента показывали изображения мобильных телефонов (iPhone, Nokia, Xiaomi) с гипотетическими ценами, которые могли быть выше, ниже или соответствовать реальной рыночной стоимости. После этого на экране появлялось слово "дорогой" или "дешевый", и участники должны были определить, соответствует ли оно указанной цене. В ходе эксперимента исследователи отслеживали мозговую активность участников с помощью ЭЭГ и МЭГ – методов, которые фиксируют изменения в нейронной активности мозга. Всего в исследовании приняли участие 65 человек.

Результаты показали, что восприятие цен, сильно отличающихся от реальной рыночной стоимости, вызвало выраженную реакцию N400 – электрический импульс в мозге, который обычно возникает при столкновении с неожиданной информацией. Исследователи отмечают, что цены, воспринимаемые как чрезмерно высокие, вызвали более сильную реакцию, чем те, что считались слишком низкими. Ученые объясняют это тем, что люди могут воспринимать слишком большие скидки с недоверием. Также наблюдается, что реакция мозга может различаться в зависимости от бренда продукта. Для мобильного телефона Xiaomi ценовой диапазон, вызвавший сильную реакцию N400, оказался шире, что может свидетельствовать о том, что у людей не было четкого представления о реальной рыночной стоимости телефонов этого производителя.