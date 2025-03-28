Люди, занимающиеся спортом, воспринимают время иначе

Люди, которые интенсивно тренируются, сообщают об искажении времени, из-за которого им кажется, что тренировка длится дольше, чем на самом деле.

Ученые утверждают, что взрослые, участвовавшие в велопробеге на 4 км, ощущали замедление времени, при этом недооценивали продолжительность тренировки примерно на 10%. В исследовании приняли участие 33 физически активных человека, которые прошли три испытания на велотренажере. До, во время и после каждого испытания им нужно было оценить временной промежуток в 30 секунд. Первое испытание проходило в одиночку, второе – с виртуальным аватаром на экране велосипеда, а в третьем участникам предлагали соревноваться с виртуальным противником.

Исследователи отметили, что время казалось медленнее во время упражнений, но не до или после них. Эффект был одинаковым во всех испытаниях, что свидетельствует о том, что наличие виртуального противника не оказывало значительного влияния.

Искажение времени, похоже, не ограничивается только ездой на велосипеде, а связано с интенсивностью физических упражнений или с тем, насколько болезненно они воспринимаются. Причины этого искажения пока не ясны, но ученые полагают, что при высокой интенсивности упражнений тело становится более чувствительным к боли, что заставляет воспринимать продолжительность как более долгую. Исследователи сравнили этот эффект с теорией относительности Эйнштейна, согласно которой время не является абсолютным и зависит от системы отсчета наблюдателя.