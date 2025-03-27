Ученые нашли 13 островов, которые не принадлежат ни одному государству

Международная группа ученых исследовала земли и береговые линии, которые обнажились за последние 20 лет в результате таяния ледников и показали, что появились 13 островов, которые никому не принадлежат.

Работа опубликована в журнале Nature Climate Change.

Ученые сравнивали спутниковые снимки северного полушария за период с 2000 по 2020 год, чтобы отследить отступающие ледники. Ученые обнаружили, что ледники сокращаются, поскольку планета продолжает нагреваться. Особенно быстро тает Гренландия.

Исследователи отследили обнажение береговой линии по мере того, как тают ледники. За последние 20 лет обнажилось уже 2466 километров береговой линии. 66% этой новой береговой линии приходится на Гренландию. Таяние ледника Захарие Исстрём на северо-востоке Гренландии привело к обнажению 81 километра береговой линии, это вдвое больше, чем у любого другого ледника в северном полушарии.

Исследовательская группа также обнаружила, что таяние ледников и ледяных потоков обнажило 35 островов площадью более 0,5 половины квадратного километра. Еще недавно они были скрыты льдом. 29 из этих относительно крупных островов принадлежат Гренландии.

Всего ученые нашли 13 островов, не указанных ни на одной карте. Это означает, что ни одна страна еще не заявила на них свои права. Все эти острова относительно невелики, но страна, которая заявит свои права на такой остров, автоматически заявит права и на окружающий его океан и шельф. Это уже большие площади и потенциально очень большие ресурсы. Ученые отмечают, что по мере таяния ледников такие острова будут появляться снова и снова, и права на их владения должны регулироваться международным законодательством.