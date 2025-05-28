Израильские археологи раскрыли тайну тысячелетней Стены Гоби в Монголии

Израильские ученые совместно с монгольскими и американскими коллегами описали один из наименее изученных фрагментов средневековой крепостной инфраструктуры Внутренней Азии: Стену Гоби.

Статья опубликована в журнале Land.

Стена Гоби протянулась на 321 километр через высокогорные пустыни Монголии. Она является частью системы стен, которая когда-то простиралась в Китае и Монголии. Но до сих пор происхождение Стены Гоби, ее функции и исторический контекст оставались в значительной степени неизвестными. Благодаря крупной международной экспедиции, во время которой использовались дистанционное зондирование, пешие обследования и целевые раскопки, профессор Гидеон Шелах-Лави и его команда обнаружили новые свидетельства о строительстве и назначении стены.

Исследование показывает, что стена и ее гарнизонные комплексы были в основном построены во времена Си Ся (1038-1227 гг. н. э.) – династии из племени тангутов Западного Китая и Южной Монголии. Этот период был отмечен расширением систем пограничной обороны на фоне значительных геополитических изменений. Вопреки традиционному взгляду на такие стены как исключительно оборонительные сооружения, исследование подчеркивает многофункциональность Стены Гоби. Она разграничивала области, позволяла управлять ресурсами и укрепляла политический контроль.

Хотя основная фаза строительства Стены Гоби приходится на период Си Ся, экспедиция обнаружила доказательства заселения этой отдаленной области со II века до н. э. по XIX век н. э. Слои артефактов указывают на долгосрочное стратегическое значение стены. Она построена из утрамбованной земли, подкрепленной каменными и деревянными конструкциями.

Экологический и пространственный анализ показывает, что место и направление строительства стены были тщательно выбраны на основе доступности ресурсов, в частности воды и древесины. Размещение фортов и гарнизонов использовало естественных географические преимущества, такие как горные перевалы и песчаные дюны, для повышения эффективности стены.

Профессор Шелах-Лави говорит: "Стена Гоби была не просто защитным барьером – это был динамичный механизм управления границей и торговлей, и осуществления территориального контроля в сложных пустынных условиях".