Израильский киберстартап Veriti разработал систему активной защиты от угроз

Компания Check Point приобрела стартап Veriti, который предлагает современные решения для предсказания киберугроз и проактивной защиты. Сделка оценивается в $100 миллионов.

Израильская компания Check Point – одна из ведущих компаний в мире в области кибербезопасности. Ее оценка около $25 миллиардов. Check Point является разработчиком собственной платформы Infinity Platform, но компания очень активна на рынке стартапов. Она проводит так называемую стратегию "открытого сада". Check Point с 2018 года приобрела 23 стартапа (11 – из них израильские). Это позволяет компании быстро и гибко развиваться, но приводит к трудностям, связанным с интеграцией решений в единую платформу.

Израильский стартап Veriti предлагает как раз такую быструю и безопасную интеграцию решений разных разработчиков в единую систему. Check Point, приобретая Veriti, решает одну из важных проблем собственного развития.

"Калькалист" приводит комментарий CEO Check Point Надава Зафрира: "Приобретение Veriti – значительный шаг к реализации нашего видения гибридной сетевой архитектуры кибербезопасности. Оно усиливает подход Infinity Platform к стратегии "открытого сада", обеспечивая бесперебойное устранение уязвимостей в решениях разных поставщиков. С Veriti мы продвигаем упреждающую, ориентированную на профилактику безопасность – императив в сегодняшнем ландшафте угроз, управляемых ИИ".

Зафрир отметил и второй важный момент в решениях Veriti – это проактивная защита. Сегодня атаки становятся все более автоматизированными и быстрыми, поэтому реагировать "по факту" уже недостаточно. Veriti предлагает атаки предугадывать и предотвращать еще до их начала. Технология постоянно сканирует и закрывает уязвимости. Это дает возможность быстро устранять риски в сложных IT-средах, где собраны решения разных производителей. Veriti предлагает систему, которая не ждет, пока случится взлом, а постоянно ищет и устраняет слабые места, чтобы злоумышленники не смогли ими воспользоваться. Такой подход делает защиту бизнеса более надежной.

Veriti на сегодняшний день привлекла около $28 миллионов. Check Point приобрела компанию в рамках сделки, которая оценивается более чем в $100 миллионов наличными и акциями. Точная стоимость не разглашается. Сотрудники Veriti войдут в состав персонала Check Point.