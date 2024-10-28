Плесень продали на аукционе за 76700 долларов США

Редкий артефакт – медальон с плесенью, из которой был произведён первый в мире антибиотик, пенициллин, созданный и подписанный Александром Флемингом – был продан на аукционе Bonhams в Нью-Йорке за рекордные 76700 долларов США.

Этот необычный объект – образец оригинальной формы пенициллина, выведенный учёным на промокательной бумаге и помещённый в стеклянный диск, закреплённый чёрным пластиковым ободом диаметром 53 мм. На реверсе медальона рукой самого Флеминга выведена надпись: "Флеминг, который первым произвел пенициллин / Александр Флеминг".

Флеминг изготовил небольшое количество таких медальонов, чтобы подарить наиболее значимым лицам. Среди владельцев подобных реликвий были Папа Пий XII, которому прототип был преподнесён во время аудиенции в 1945 году, королева-мать Елизавета, принц Филипп, Марлен Дитрих, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.

Эти медальоны быстро приобрели статус "святых реликвий", как и в случае одного из экземпляров, вручённого Эдгару Лоули, который был установлен на золотой подставке, стилизованной под средневековые реликварии.

История проданного медальона связана с прямыми потомками Флеминга: объект был подарен его племяннице Мэри Элизабет (Энн) Джонстон и спустя годы, в 2017 году, продан на аукционе Bonhams в Лондоне. Это не просто образец формы пенициллина, но часть личной истории Флеминга. Он вручную выращивал плесень, после чего закреплял её в линзах для очков, позаимствованных у офтальмологической практики своего брата.

Открытие Флемингом антибактериальных свойств пенициллина стало настоящей сенсацией и положило начало новой эре в медицине. Ученый однажды сказал: "Когда я проснулся на рассвете 28 сентября 1928 года, я не предполагал, что открою первый в мире антибиотик". Необычная находка стала возможной благодаря заражению культур стафилококка воздушно-капельной плесенью, проникшей через открытое окно. Флеминг заметил, что плесень препятствует росту бактерий, и это открытие, на первый взгляд, осталось незамеченным, пока им не заинтересовались Говард Флори и Эрнст Чейн в преддверии Второй мировой войны.

Уже к концу войны пенициллин производился в больших объемах, что позволило спасти миллионы жизней.

В 1945 году Флеминг, Флори и Чейн совместно удостоились Нобелевской премии по медицине за это открытие.

Медальоны, созданные Флемингом, представляют собой редчайшие артефакты, связанные с одной из величайших революций в истории медицины, и крайне редко оказываются в частных руках.

Сэр Александр Флеминг (1881-1955) британский микробиолог. Открыл лизоцим и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов Penicillium notatum – исторически первый антибиотик.