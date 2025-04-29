Менора, венчавшая колонну: в Иерусалиме впервые представят уникальную находку

В ходе мероприятий, посвященных Дню Независимости, Национальный археологический центр представит общественности находку, сделанную в Моце в 2020 году – в ходе археологических изысканий перед прокладкой нового въезда в Иерусалим. Это капитель колонны, украшенная менорой-восьмисвечником.

Археологи отмечают: это уникальный артефакт. Капитель находилась в руинах здания, датируемого византийской эпохой, завершившейся в начале шестого века н.э. Она лежала на земле перевернутой. Ученые считают, что она была вытесана раньше, и речь идет о вторичном использовании.

"Похоже, она венчал колонну, стоявшую на улице или на входе в роскошное здание в поселке, существовавшем здесь в позднюю римскую эпоху (второй-четвертый века н.э.) и предназначенном для завершивших службу легионеров. Как именно попала сюда капитель с еврейской символикой – остается загадкой", – говорят руководители раскопок Анна Эйрих и Узи Эд.

Венчавшие колонну капители были призваны поддерживать потолок здания. Самые роскошные из них, относившиеся к коринфскому ордеру, украшала вырезанная из камня листва. Но встречались и другие украшения – в данном случае это менора. В нижней части капители также можно увидеть листья.

"Находка в Иерусалимских горах капители, украшенной менорой, – событие огромной важности. После разрушения Второго Храма менора стала четким еврейским символом – как в изгнании, так и в Земле Израиля. То, что она была обнаружена на объекте монументальной архитектуры, – свидетельство еврейского присутствия. Однако после поражения восстания Бар-Кохбы еврейское население было изгнано из окрестностей Иерусалима. Так что, скорее всего, камень был доставлен из другого места, и он не позволяет предположить, что здесь жили евреи", – говорит заместитель главы Управления древностей Юваль Барух.

"Обнаружение капители с менорой – неопровержимое свидетельство насчитывающей тысячелетия связи еврейского народа с Иерусалимом и Землей Израиля. Эта уникальная в мировом масштабе находка – мост между великолепным прошлым и восстановлением независимости в государстве Израиль", – заявил министр наследия Амихай Элиягу.

Добавим, что записаться на экскурсию в Национальный археологический центр можно на сайте Управления древностей.