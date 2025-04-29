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Наука и Хайтек

Amazon запустила первые спутники интернет-группировки Kuiper

Технологии
Связь
время публикации: 29 апреля 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 09:10
Amazon запустила первые спутники интернет-группировки Kuiper
AP Photo/John Raoux

28 апреля компания Amazon запустила первые 27 спутников своей интернет-группировки Kuiper. Предварительная стоимость масштабного проекта Kuiper, который должен стать конкурентом системе Starlink от SpaceX, около $10 млрд, пишет агентство Reuters.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки во Флориде (США). Спутники были выведены на орбиту ракетой Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Изначально запуск планировался на 9 апреля, но его перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Проект Kuiper, представленный в 2019 году, предполагает вывод на низкую околоземную орбиту 3236 спутников для предоставления высокоскоростного интернета для пользователей со всего мира. В ближайшие месяцы может быть выполнено еще до пяти запусков Kuiper. Уже в 2025 году Amazon планирует начать предоставлять услуги интернета и составить конкуренцию Starlink (SpaceX).

Наука и Хайтек
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