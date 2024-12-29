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Наука и Хайтек

Заменители мяса связаны с более высоким риском депрессии

Исследования
время публикации: 29 декабря 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 10:58
Заменители мяса связаны с более высоким риском депрессии
AP Photo/Nati Harnik

Новое исследование показало, что что заменители мяса могут оказаться не настолько безвредны, как многие думают. У тех, кто потребляет растительные аналоги мяса, риск развития депрессивного расстройства выше на 42%.

Исследователи из Университета Суррея выяснили, что вегетарианцы, употребляющие растительные заменители мяса, имели на 42% более высокий риск развития депрессии по сравнению с теми вегетарианцами, кто избегает как мяса, так и его растительных аналогов.

Ученые проанализировали данные британского Биобанка и обнаружили, что у тех, кто употреблял заменители мяса, наблюдалось более высокое артериальное давление и повышенный уровень С-реактивного белка, который является индикатором воспаления. Воспаление в свою очередь может нарушать передачу в мозг химических сигналов, которые сообщают человеку о счастье.

Однако есть и хорошие новости для тех приверженцев вегетарианского образа жизни, которые добавляют в свой рацион заменители мяса. Результаты исследования также показали, что потребление заменителей мяса связано с уменьшением риска развития синдрома раздраженного кишечника на 40%.

Более того, не было выявлено значительных различий в потреблении натрия, свободных сахаров, общего сахара или насыщенных жиров между вегетарианцами, которые употребляли растительное мясо, и теми, кто их не употреблял.

Наука и Хайтек
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