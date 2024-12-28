У каждого леопарда свой уникальный рык, согласно исследованию

Новое исследование показало, что у каждого леопарда есть индивидуальный рев, по которому его можно отличить.

В рамках первого крупного исследования с использованием фотоловушек и автономных записей для крупных африканских хищников, исследователи смогли распознать отдельных леопардов по их звукам с точностью 93%.

Исследование проводилось на территории национального парка Ньерере в Танзании, занимающего 450 км², где установила 50 пар камер на деревьях вдоль дорог и троп. Микрофоны были размещены рядом с каждой камерой, что позволяло идентифицировать леопарда по визуальному изображению, а затем извлекать его рев из аудиозаписи.

Используя систему моделирования, они проанализировали временные паттерны рыка леопарда и обнаружили, что индивидуальную идентификацию можно провести с точностью 93,1%. Авторы исследования утверждают, что их открытие может расширить возможности для более сложных исследований, таких как оценка численности популяции – важного показателя, который помогает политикам и специалистам по охране природы разрабатывать стратегии управления ландшафтами и снижать конфликты между людьми и дикой природой.

Исследование также демонстрирует, что использование различных технологий для сбора дополнительных данных позволяет учесть больше признаков видов, чем исследования, основанные лишь на одной технологии.