Израильские ученые нашли механизм, который защищает раковые клетки, и предложили новый метод борьбы

Ученые обнаружили особые белки-шапероны, которые защищают раковые версии белков, возникающие при мутации. Если отключить такую защиту, раковые белки будут уничтожены организмом.

В человеческом теле есть белки, которые защищают нас от рака. Самый знаменитый из таких белков-стражей – это так называемый "хранитель генома" p53. Чтобы правильно выполнять свою работу, эти "белки-стражи" должны сворачиваться в определенную трехмерную структуру. Но им нужна помощь, чтобы сделать это правильно. Помогают сворачиваться этим белкам-стражам специальные белки-шапероны.

Иногда генетические мутации в белках-стражах превращают их из защитников от рака в самых настоящих защитников раковых клеток. А белки-шапероны не понимают, что произошло со стражами и помогают им как обычно. В результате рак развивается под защитой мутировавших белков и при помощи шаперонов. У раковых клеток все хорошо. У человека – все плохо.

В новом исследовании доктор Рина Розенцвейг и ее исследовательская группа из Института науки Вейцмана раскрыли механизм, с помощью которого шапероны помогают белкам с раковой мутацией.

Работа опубликована в журнале Molecular Cell.

Одним из наиболее распространенных семейств шаперонов является семейство белков J-домена (JDP). За последние несколько десятилетий исследователи нашли в организме человека около 50 таких белков. Эти белки проверяют правильно ли свернулся белок, и если они обнаруживают, что что-то пошло не так, они отправляют белок на повторное сворачивание.

Члены семейства JDP помогают сворачиваться и белку p53. В своей обычной форме этот белок подавляет раковые опухоли, но небольшие генетические изменения делают его из защитника от рака в помощника болезни.

Шапероны стабилизируют неустойчивую структуру раковых белков, не дают им слипаться друг с другом и образовывать неупорядоченные клубки. Эти клубки были бы обнаружены клетками-чистильщиками и уничтожены, если бы не помощь шаперонов. Но "отключить" шапероны нельзя, иначе нормальные белки будут сворачиваться с ошибками.

Ученые с помощью технологии ядерного магнитного резонанса проследили за работой шаперонов, помогающих раковой версии p53. И выделили белок DNAJA2, который делает основную работу по защите раковой версии p53. Они показали, как модифицировать этот белок, чтобы он делал свою нормальную работу со здоровыми белками, но не помогал раковой версии.

Рина Розенцвейг говорит: "Наше исследование показывает цель для новых методов лечения. Они могли бы снизить активность DNAJA2, поддерживающего рак". Если предложенный метод сработает, раковая версия p53 будет подавлена, остальные белки будут сворачиваться нормально, а здоровые p53 будут активно бороться с раком.