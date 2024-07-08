Исследования: в пожилом возрасте резко снижается риск рака легких

Сразу две группы американских ученых показали, что приближение к восьмидесятилетнему возрасту, вероятно, имеет неожиданное преимущество для здоровья: снижается риск рака легких и возможно, других видов рака.

Вероятность многих видов рака достигает пика в 60-70 лет. Но когда человек становится старше, частота этих же видов рака почему-то снижается. Данный факт подтвержден многими эмпирическими исследованиями, но причины этого до сих пор неясны.

Рак вызывают мутации ДНК, которые с возрастом накапливаются. Чем старше человек, тем больше мутаций в его генах. Большинство этих мутаций вредны и могут привести к бесконтрольному росту раковых клеток. Иммунные реакции, которые в более молодом возрасте сдерживали образование опухолей, уже не справляются с раковыми клетками.

Но изменения в тканях, которые происходят при старении, могут препятствовать росту опухоли. Они изменяют среду, в которой живут раковые клетки. Например, в старых легких обычно больше рубцовой ткани. Клетки легких хуже регенерируют и это мешает неконтролируемому росту раковых клеток.

Биологи Стэнфордского университета изучали мышей с мутацией, вызывающей рак. Команда активировала мутировавшие гены в легких молодых и старых мышей и обнаружила, что опухоли у молодых мышей растут быстрее, чем у старых.

Работа ученых ученые Стэнфордского университета опубликована на сервере препринтов bioRxiv.

Другая команда, возглавляемая Сюэцянь Чжуан, биологом из Мемориального онкологического центра Слоан-Кеттеринг в Нью-Йорке, показала, что с возрастом в организме человека увеличивается производство белка NUPR1. При повышении уровня белка клетки ведут себя так, как будто у них дефицит железа. Это ограничивает быстрый рост, который необходим раковым клеткам.

Команда отключила ген NUPR1 у старых мышей. Уровень железа в легких животных повысился, и развитие опухолей ускорилось. Оно стало таким же, как и у молодых мышей.

Ученые показали, что у людей 80 лет и старше в тканях легких больше белка NUPR1, чем у людей младше 55 лет. Вероятно, этот белок работает похожим образом у мышей и у людей.

Работа опубликована на сервере препринтов bioRxiv.

Результаты убедительно демонстрируют, что старение может влиять на жизнеспособность клеток рака легких и предотвращать опухоли. Ученые подчеркивают, что результаты для рака легких могут не работать для рака других тканей, но требуются дополнительные исследования.

"Люди думают, что старение – это всегда плохо, – говорит Дмитрий Петров, эволюционный биолог из Стэнфордского университета. – Но есть и хорошие новости".