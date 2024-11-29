Ученые выяснили, как собаки распознают разные предметы

Специалисты провели исследование и изучили, как собаки различают и запоминают предметы. Оказалось, собаки делают это не только с помощью зрения.

Ученые из Будапештского Университета в Венгрии обнаружили, что для распознавания предметов собаки используют данные, полученные через различные органы чувств, при этом текстура вещи для них важнее, чем ее форма. В исследовании приняли участие 35 собак разных пород: 17 бордер-колли, 9 овчарок, 4 ретривера и 5 собак смешанных пород. Всего животные прошли восемь тестов. В первой половине эксперимента нужно было выбрать между знакомым предметом и другим, схожим с ним по текстуре или форме. Во второй части собакам предлагали два аналогичных предмета: один напоминал цель формой, другой – текстурой.

Собаки чаще всего сначала подходили к предмету, напоминающему цель по форме, но в конечном итоге выбирали объект с похожей текстурой. По результатам эксперимента исследователи сделали выводы, что, хоть визуальная информация сначала и привлекает внимание животных, но окончательное решение они принимают, основываясь на тактильных ощущениях.

Команда ученых уточняет, что собаки используют разные виды сенсорной информации для идентификации и обобщения объектов. Тактильные ощущения для собак зачастую играют более важную роль, чем зрительное восприятие.