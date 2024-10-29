Урбанизация бронзового века: рядом с Бейт-Шемешем обнаружен город, которому 5000 лет

Поселение, возникшее около 5000 лет назад, проливающее свет на начало урбанизации, было обнаружено в ходе раскопок, которые проводило Управление древностей рядом с Бейт-Шемешем, перед расширением промышленной зоны Брош. Открытие будет представлено на археологической конференции, которая пройдет в Иерусалиме.

Археологи обнаружили больше общественное здание, возможно, носившее культовый характер. В одном из его помещений находилось около 40 прекрасно сохранившихся сосудов, в том числе миниатюрных, которые не могли служить в хозяйстве и использовались как символы. Они датируются периодом ранней бронзы – концом третьего тысячелетия до н.э.

"Сосуды были разложены здесь незадолго до того, как поселение было заброшено. Можно даже представить людей, которые их здесь разложили, а затем ушли. Неясно, что произошло дальше, но есть следы пожара, часть сосудов упала. Больше информации нам даст анализ содержимого сосудов – мы узнаем, находились ли в них масло, зерно, вода или что-то более экзотическое", – говорят руководители раскопок Ариэль Шатиль, Мааян Хемед и Дани Бен-Аюн.

"Размеры строения, массивность его стен, скамьи внутри указывают, что это важное общественное здание, возможно храм. Подобных зданий настолько раннего периода в Израиле почти нет, но, на основании сравнения с немногими существующими, можно сделать вывод, что это один из самых древних храмов, обнаруженных в Иудейской низменности", – добавляют они.

Рядом со зданием находились стоявшие рядами каменные культовые стелы или "мацевот". По словам археологов, они были установлены еще до строительства храма. "Это может пролить свет на социально-политический процесс развития культа. Из открытого для всех святилища культовая деятельность переносится в помещение, проход в которое ограничен. Это признак более сложной организации общества", – заявляет специалист по бронзовому веку доктор Ицхак Паз.

В ходе раскопок были также найдены две печи для обжига керамики.

Поселение здесь было обнаружено в 2021 году. В последующие годы район раскопок был расширен, стала понятна важность объекта для исследования процесса урбанизации.

Период ранней бронзы был одним из самых сложных в истории Эрец-Исраэль. Он ознаменовался коренными изменениями образа жизни, стремительным ростом населения, возникновением сложной общественной организации, иерархии. Отражением этих изменений стали массивные строительные проекты – укрепления, храмы, дворцы, а также возникновение торговых отношений с Египтом, Сирией, Анатолией и Месопотамией.

"Особенность объекта в Хурват-Хошем не только в его масштабе, но и в том, что он проливает свет на переход от деревенской жизни к городской. Первые признаки этого появляются 5000 лет назад, и всего через несколько поколений возникают крупные укрепленные города, с дворцами и другими общественными зданиями", – говорят ученые.