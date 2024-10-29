У кого люди научились целоваться

Психолог из Уорикского университета (Великобритания) пришел к выводу, что поцелуи, как особый вид поведения, достались человеку от шимпанзе и бонобо.

Поцелуи – это социальная практика, основанная на строгих правилах. Есть время и место для этого действия, и есть глубокие социокультурные ограничения, которые диктуют, кто кого когда может поцеловать и как это следует делать.

Например, у римлян было несколько видов поцелуя, которые играли разную роль в зависимости от контекста: osculum – поцелуй в щеку, означавший социальную симпатию (не романтическую); basium – поцелуй в губы, означавший близкие отношения между членами семьи или любовниками, но не имевший сексуального подтекста; и savium – это тоже поцелуй в губы, но выражавший эротическое, сексуальное желание между партнерами.

Возможно, истоки поцелуев лежат в поведении матери, кормящей младенца. Возможно, поцелуи являются своего рода тестом на совместимость, позволяющим обнюхать партнера и протестировать его микрофлору.

Если искать параллели в животном мире, то найти их оказывается довольно сложно. Единственное сопоставимое по форме и функции поведение, связанное с поцелуями, встречается у наших ближайших родственников – шимпанзе и бонобо.

Психолог Адриано Р. Ламейра из Уорикского университета (Великобритания) в своем исследовании, опубликованном в журнале Evolutionary Anthropology постарался ответить на вопрос, у кого мы научились целоваться.

Груминг (вычесывание, поглаживание) является основным способом установления и поддержания социальных связей в иерархии человекообразных обезьян. По словам Ламейры, заключительный акт груминга у человекообразных обезьян включает в себя действие, похожее на поцелуй, – выпячивание губ и легкое сосательное движение, – которое удаляет мусор и паразитов с шерсти партнера. Эта форма ухаживания так называемый "финальный поцелуй груминга", хорошо согласуется с формой, функцией и контекстом современного человеческого поцелуя.

Согласно гипотезе "финального поцелуя грумера", взаимные поцелуи "рот в рот" возникли, когда предки обезьян первоначально ухаживали друг за другом одновременно, хотя такое поведение встречается среди современных человекообразных обезьян достаточно редко. Обычно они ухаживают друг за другом по очереди. Поскольку губы и рот представляют собой одну из частей тела с наибольшей чувствительностью, поцелуи "рот в рот" в контексте взаимного груминга, могли стать своего рода высшей точкой выражения взаимной симпатии и доверия.

Но в 2015 году было проведено исследование 168 культур, в результате которого выяснилось, что только 46% из них практикуют романтические поцелуи. Многие коренные культуры охотников-собирателей не целуются, а некоторые даже считают это отвратительным. Это говорит о том, что поцелуи могут быть чисто культурным явлением, не универсальным для вида homo sapiens. И тогда высока вероятность, что современные европейцы научились целоваться у римлян. Осталось выяснить, у кого научились сами римляне.