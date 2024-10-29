Смартфон помогает человеку осознать и запомнить сновидения

Ученые Северо-Западного университета (США) протестировали приложения для смартфона, которые помогают человеку видеть осознанные сны.

Большинство людей видят сны, но не осознают, что они их видят. Впрочем, так происходит не со всеми и не всегда. Иногда люди видят так называемые люцидные сновидения.

Такие сновидения – это своего рода сверхспособность, и многие люди хотят ее получить. Например, такой сон напоминает причудливую виртуальную реальность, которую человек еще и может запомнить. Люцидные сновидения используются в терапевтических целях, чтобы помочь людям справиться с ночными кошмарами.

Но люцидные сновидения встречаются редко. По данным предыдущих исследований, около 50% опрошенных никогда в жизни не видели люцидных снов, а около 20% сообщили, что видят хотя бы один такой сон в месяц.

Исследование нейробиологов из Северо-Западного университета, опубликованное в журнале Consciousness and Cognition, впервые подтвердило, что особый метод, известный как целевая реактивация люцидности (TLR), может помочь человеку увидеть люцидный сон.

Ученые поставили эксперимент с использованием метода TLR. Эта техника включала в себя использование тонких сенсорных стимулов – звуков или мягких вибраций – во время фазы REM-сна. Перед сном приложение давало каждому участнику инструкцию по осознанию своего физического и психического состояния. Если участники просыпались ночью, им предлагалось объяснить, было ли это вызвано приложением. Они также заполняли журнал сновидений.

В эксперименте приняли участие 120 пользователей приложения. В первую ночь эксперимента 17% видели люцидные сны. Во вторую ночь количество люцидных снов составило 5%.

Многие участники запомнили свои сны и смогли их рассказать. Один из участников описал, что он находился в своем рабочем кабинете, а его коллеги отреагировали на какой-то звук и определили, что это был сигнал смартфона. В другом случае участник рассказал, что во сне он очень расстроился, пока искал источник звука, а потом, не просыпаясь, понял, что это была подсказка смартфона.

"Это значительное увеличение частоты люцидных сновидений, поскольку даже один люцидный сон в неделю – это много. Некоторые исследования показали, что на утро после люцидного сна, люди часто сообщают, что чувствуют себя более счастливыми и менее напряженными", – говорит соавтор исследования Карен Конколи.

Ученые отмечают, что люцидные сновидения имеют большое значение не только для изучения сновидений, но и для нашего понимания сознания. Такие сны происходят на тонкой границе между сознательным и бессознательным и могут дать возможность эту тонкую грань уловить.