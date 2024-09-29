Спасти Землю от астероидов могут рентгеновские лучи, возникающие при ядерном взрыве

Американские физики показали, что рентгеновского излучения, генерируемого ядерным взрывом, должно хватить, чтобы разрушить угрожающий Земле астероид.

Работа опубликована в журнале Nature Physics.

В фильме "Армагеддон", чтобы спасти Землю от астероида, героям пришлось закладывать прямо в тело астероида ядерные заряды. Они все героически сделали, но, возможно, существует другой способ, более надежный и безопасный.

Натан Мур, физик из Сандийской национальной лаборатории в Альбукерке (США), и его коллеги показали, что произойдет, если вблизи астероида будет взорвана ядерная бомба. Команда Мура утверждает, что мощное рентгеновское излучение, образующееся при взрыве, способно изменить траекторию астероида.

Команда использовала установку Z Сандийской лаборатории, которая генерирует мощное магнитное поле для получения высоких температур и рентгеновского излучения. Ученые направили рентгеновские лучи на два макета астероидов размером с кофейное зерно (около 12 мм). "Через машину проходит около 80 триллионов ватт электричества за 100 миллиардных долей секунды, – говорит Мур. – Этот интенсивный электрический всплеск сжимает газ аргон в очень горячую плазму с температурой в миллионы градусов, которая испускает рентгеновские лучи".

Модели астероидов были сделаны из кварца и кремнезема. Каждая модель была прикреплена к тонкой полоске фольги в вакууме. Когда рентгеновские лучи достигли моделей, они разрезали фольгу, и модели начали свободно падать. Это позволило наблюдать воздействие рентгеновских лучей на модели в условиях, близких к условиям космоса.

Результаты эксперимента, длившегося всего 20 миллионных долей секунды, показали, что модели ускорились до 69,5 м/с и 70,3 м/с соответственно, прежде чем испариться. Причиной ускорения стало рентгеновское излучение, испаряющее поверхность моделей и тем самым создающее тягу, меняющую траекторию астероида.

Мур говорит, что метод может быть масштабирован для отклонения более крупных астероидов, диаметром до 4 километров. (Астероид, уничтоживший динозавров, был еще больше – около 10 км).

"Нас интересуют самые крупные астероиды с коротким временем предупреждения, – говорит Мур. – Если речь идет о них, то другие подходы, такие как таран астероида спутником, как это было сделано в рамках проекта NASA DART в 2022 году, могут не сработать".

Мур считает, что в будущем можно будет провести испытание в космосе, подобное миссии DART, чтобы увидеть эффект рентгеновской атаки на реальном астероиде.