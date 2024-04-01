Древняя Галилея – родина слонов, на которых охотились Homo erectus полмиллиона лет назад

Доктор Меир Финкель и профессор Ран Баркай с факультета археологии и древних ближневосточных культур Тель-Авивского университета опубликовали в журнале Archaeologies, исследование, посвященное древним людям, жившим в Верхней Галилее. До сих пор оставалось много неясного в сделанных здесь находках Среднего палеолитического периода (около полумиллиона лет назад).

Археологи постоянно наталкиваются на разработанные во время палеолита обнажения кремня, но почему-то такие же обнажения сравнительно неподалеку – остались совершенно нетронутыми. Что определяло выбор живших в Верхней Галилее Homo erectus (наиболее вероятных предков Homo sapiens)? Вроде бы кремень и там, и там отлично подходит для изготовления орудий и оружия.

В новой работе ученые предположили, что все дело не в кремнях, а в слонах. Слоны были основой рациона древних людей. Исследователи сопоставили базу данных о распределении мест добычи кремня с базой данных о путях миграции слонов по древней Галилее. Тогда стало видно, что места добычи кремня располагались как можно ближе к путям миграции слонов.

"Слон потребляет в среднем 400 литров воды в день, и поэтому у него достаточно постоянные маршруты миграции", – говорит доктор Финкель. Слоны не могут удаляться от воды. Ученые обнаружили места охоты и переработки слонов там, где ручей или река проходит сквозь горную гряду или там, где к берегам озера близко подходят горы.

Древние люди не умели долго сохранять тушу слона. Ее приходилось сразу разделывать и защищать от хищников. Поэтому необходимо было заранее подготовить орудия и поэтому место добычи кремня должно быть поблизости от места охоты.

Исследователи применили свою модель к нескольким памятникам нижнего палеолита в Азии, Европе и Африке, – там, где есть такая "триада": еда, вода и кремень. Объектами охоты в этих местах были слоны или мамонты, а в более позднее время и другие животные – бегемоты, верблюды и лошади. И модель подтвердилась.

"Похоже, что святая троица палеолита справедлива везде: где была вода, были и слоны, а где бы были слоны, люди находили подходящие обнажения горных пород, чтобы добывать камень и делать орудия, – говорит профессор Баркай. – На протяжении сотен тысяч лет слоны бродили по одному и тому же маршруту, а люди поблизости производили каменные орудия. В конце-концов эти слоны вымерли, и мир изменился навсегда".