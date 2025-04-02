Израильские ученые заставили раковые клетки выдавать себя иммунной системе

Ученые из Института Вейцмана предложили новый метод лечения, который многократно усиливает иммунотерапию рака.

Клетки в нашем организме представляют окружающей среде небольшие белки, которые постоянно производятся внутри клетки. Наша иммунная система отслеживает эти белки и уничтожает клетки, которые производят странные и опасные белки, например, фрагменты вирусов.

Но раковые клетки ведут себя иначе. Они отображают на мембране очень мало подозрительных белков, и иммунная система трудно распознать угрозу. Новый подход к лечению рака, разработанный под руководством Ярдены Самуэльс из Института Вейцмана, резко увеличивает количество целей, распознаваемых иммунной системы. Работа опубликована в журнале Cancer Cell.

Иммунотерапия, новое поколение методов лечения рака, привлекает иммунную систему пациента к борьбе с опухолями. Но чтобы вызвать эффективный ответ, иммунная система должна идентифицировать раковую клетку как чужеродную.

В клетке есть особая "фабрика" для синтеза белка – рибосома. Она считывает генетический рецепт и собирает белок из указанных в нем аминокислот. Этот рецепт представляет собой последовательность оснований РНК, которые работают как "буквы", причем каждые три буквы представляют собой "слово", указывающее, какую аминокислоту нужно добавить следующей в последовательность белка.

Это очень тонкий процесс, поэтому многие белки (ферменты) помогают рибосоме точно считывать генетический рецепт. Ученые решили вмешаться и этот процесс. В клетках меланомы человека ученые с помощью генной инженерии разрушили некоторые ферменты, помогающие рибосоме. Это вмешательство привело к тому, что рибосома стала сбоить.

Ученые идентифицировали 34 коротких фермента, помогающих рибосоме исключительно в раковых клетках. Когда некоторые из этих ферментов были разрушены, рибосома начала синтезировать ошибочные белки, раковая клетка выставила их фрагменты на свою мембрану, а иммунная система распознала раковые клетки и уничтожила.

"Существующий тип иммунотерапии, который был неэффективен против того типа меланомы, который мы тестировали, внезапно стал очень эффективным при тестировании на мышиных моделях после того, как процесс синтеза белков в раковых клетках был нарушен, – объясняет Самуэльс. – Это позволило либо полностью уничтожить или значительно уменьшить опухоль примерно у 40% мышей".

Исследование предлагает совершенно новый подход к лечению рака. Самуэлс говорит: "В процессе синтеза белка задействовано более 600 различных ферментов, и они могут стать целями для новых видов лечения". Профессор Самуэльс, считает, что это может многократно усилить иммунотерапию рака.