Компания H&M намерена применять ИИ-клоны своих реальных моделей

В этом году H&M планирует создать цифровые версии своих моделей, что вызывает дополнительные вопросы в модной отрасли, которая уже сталкивается с возможностями ИИ и его воздействием на сотрудников.

Один из крупнейших мировых ритейлеров одежды сообщил CNN, что в этом году планирует создать 30 цифровых двойников своих моделей, хотя в компании сообщили, что они еще изучают, как именно будут использоваться аватары. По словам представителей компании, модели будут иметь права на своих цифровых двойников и потенциально смогут сотрудничать с любыми брендами, получая оплату за каждый использованный образ, как за участие в любой другой рекламной кампании.

Заявление H&M уже вызвало критику в модной индустрии. Сара Зифф, бывшая модель, активистка профсоюзного движения и основательница некоммерческой организацию Model Alliance в Нью-Йорке, выразила серьезные опасения по поводу использования цифровых копий без должных мер защиты. "В индустрии, которая долгое время игнорировала права работников, новая инициатива H&M поднимает важные вопросы касаемо согласия и оплаты труда, а также может привести к замене множества сотрудников модной отрасли, включая визажистов, парикмахеров и других творческих специалистов нашего сообщества", – отметила Зифф в своем заявлении, опубликованном Model Alliance.

H&M – не первый бренд, который исследует использование искусственного интеллекта. В марте 2023 года производитель джинсов Levi Strauss & Co. объявил, что будет использовать модели, созданные с помощью ИИ, "в дополнение к реальным моделям". Позже компания уточнила, что не отказывается от планов по проведению фотосессий с живыми моделями после получения негативной реакции.

В июле прошлого года испанский бренд Mango запустил рекламную кампанию, полностью созданную с использованием искусственного интеллекта, чтобы продвигать новую коллекцию своей молодежной линейки.