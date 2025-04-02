Не хватает денег до Луны: SpaceIL заморозил миссию "Берешит 2"

Некоммерческая организация SpaceIL, действующая под эгидой Израильского космического агентства, объявила о замораживании миссии "Берешит 2" по посадке модуля на Луну, реализация которой была намечена на 2025 год.

Организации не удалось обеспечить необходимое для реализации проекта финансирование, в связи с чем 25 сотрудников и консультантов проекта были уволены, а контракты с поставщиками заморожены.

Напомним, что разработка первого израильского лунного аппарата началась в 2016 году некоммерческой организацией SpaceIL в рамках международного конкурса Google Lunar X PRIZE. В 2017-м проект вышел в финал конкурса. Однако завершить разработку до конца 2017 года не удалось, и Google объявил об отмене конкурса. Несмотря на это, в SpaceIL решили продолжить работу, находившуюся в финальной стадии. Руководству проекта удалось заручиться поддержкой министерства науки Израиля и государственной оборонной корпорации "Авиационная промышленность" (IAI). Общий бюджет проекта составлял 95 миллионов долларов.

Лунный аппарат "Берешит", созданный при участии компаний компании SpaceIL и IAI, был запущен с мыса Канаверал (США) 22 февраля 2019 года. 4 апреля 2019 года "Берешит" был выведен на орбиту Луны, таким образом Израиль вошел в короткий список держав, добившихся такого же успеха. При посадке на лунную поверхность 11 апреля произошел сбой основного двигателя и была потеряна связь с аппаратом, в итоге "Берешит" разбился, не завершив в полной мере запланированную миссию.

По плану "Берешит" должен был в автономном режиме опуститься на поверхность Луны и переслать на Землю кадры лунной поверхности. Помимо фото- и видеосъемок на поверхности Луны, проект "Берешит" предусматривал научную миссию, которая должна была состоять в измерении очень слабых магнитных полей с помощью специального прибора (данное исследование планировалось провести под руководством профессора Одеда Аронсона из Института Вейцмана, в сотрудничестве с американскими UCLA и NASA).

Миссия "Берешит-2" должна была обойтись в такую же сумму. Большую часть финансирования проекта в 2021 году обещали взять на себя двое израильских бизнесменов Морис Каан и Патрик Драи, а также южноафриканский предприниматель Мартин Мошаль, однако летом 2023 года они объявили о прекращении поддержки проекта, а начавшаяся вскоре война помешала поискам альтернативного финансирования.