x
02 апреля 2025
|
последняя новость: 06:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2025
|
02 апреля 2025
|
последняя новость: 06:35
02 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Некоторые рыбы используют акул как щит во время охоты

Исследования
Животные
время публикации: 02 апреля 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 06:34
Исследования показывают, что рыбы используют акул как щит, чтобы привлекать добычу в ловушку
AP Photo/Bebeto Matthews

Ученые впервые обнаружили, что некоторые рыбы подкрадываются к своей добыче, прячась за акулами.

Такое поведение было выявлено группой исследователей из Эдинбургского университета, которые изучали песчаных акул в Средиземном море. Подводные видеозаписи, сделанные водолазами и дистанционно управляемыми устройствами, показали, как маленькая хищная рыба, известная как каранкс золотистый (Caranx crysos), использует акул в качестве укрытия во время охоты.

Видео, снятые у берегов итальянского острова Лампионе, зафиксировали 34 случая, когда рыбы использовали акул в качестве укрытия для охоты. В каждом из этих случаев рыба следовала за акулой около 30 секунд, а затем начинала стремительные атаки на более мелкие виды, такие как рыбы-ласточки. Команда исследователей отметила, что, преследуя акул, рыбы, которые обычно охотятся группами, с большей вероятностью могут застигнуть добычу врасплох, что увеличивает их шансы на успех.

Прячась за акулой, каранксы оставались незамеченными для своей добычи в 90 процентах случаев. В то время как при охоте группой добыча почти всегда замечала их – более 95 процентов атак – и образовывала оборонительную формацию. По словам ученых, это поведение не только увеличивает шансы на успешную охоту, но и может защищать рыб от их хищников, а также помогает им экономить энергию, следуя за акулами в потоке воды.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 28 февраля 2025

Эксперимент показал, как когнитивные способности рыб влияют на половой отбор
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 19 февраля 2025

Рыбы способны различать людей по цвету