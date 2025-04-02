Некоторые рыбы используют акул как щит во время охоты

Ученые впервые обнаружили, что некоторые рыбы подкрадываются к своей добыче, прячась за акулами.

Такое поведение было выявлено группой исследователей из Эдинбургского университета, которые изучали песчаных акул в Средиземном море. Подводные видеозаписи, сделанные водолазами и дистанционно управляемыми устройствами, показали, как маленькая хищная рыба, известная как каранкс золотистый (Caranx crysos), использует акул в качестве укрытия во время охоты.

Видео, снятые у берегов итальянского острова Лампионе, зафиксировали 34 случая, когда рыбы использовали акул в качестве укрытия для охоты. В каждом из этих случаев рыба следовала за акулой около 30 секунд, а затем начинала стремительные атаки на более мелкие виды, такие как рыбы-ласточки. Команда исследователей отметила, что, преследуя акул, рыбы, которые обычно охотятся группами, с большей вероятностью могут застигнуть добычу врасплох, что увеличивает их шансы на успех.

Прячась за акулой, каранксы оставались незамеченными для своей добычи в 90 процентах случаев. В то время как при охоте группой добыча почти всегда замечала их – более 95 процентов атак – и образовывала оборонительную формацию. По словам ученых, это поведение не только увеличивает шансы на успешную охоту, но и может защищать рыб от их хищников, а также помогает им экономить энергию, следуя за акулами в потоке воды.