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Наука и Хайтек

Действительно ли женщины болтливей мужчин? Новое исследование

Исследования
время публикации: 02 февраля 2025 г., 16:01 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 16:06
Действительно ли женщины болтливей мужчин? Новое исследование
AP Photo/Charlie Neibergall

Для того, чтобы выяснить, кто более разговорчив – мужчины или женщины, исследователи опросили боле 2000 человек.

В исследовании Университета Аризоны участвовали 2197 респондентов, которые использовали устройства для записи коротких звуковых фрагментов в течение всего времени бодрствования. После сбора более 600 тысяч записей ученые подсчитали количество слов, зафиксированных в этих записях. Далее данные были обработаны для вычисления общего числа слов, произнесенных за день.

Результаты эксперимента в целом подтвердили теорию о том, что женщины говорят больше, чем мужчины, однако разница оказалась не слишком большой. Исследование показало, что мужчины произносят в среднем 11950 слов в день, а женщины – 13349 слов в день. Ученые утверждают, что такой разрыв не является показателем того, что женщины болтливей мужчин. Иными словами, разница слишком мала, чтобы утверждать, что наблюдаемое различие между полами является значимым или достоверным.

Исследование также показало, что самый сдержанный участник произнес менее 100 слов в день, в то время как самый разговорчивый – больше 120 тысяч слов в сутки.

Наука и Хайтек
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