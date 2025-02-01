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Наука и Хайтек

И мужчины, и женщины предпочитают более молодых партнеров. Американское исследование

Исследования
Психология
время публикации: 01 февраля 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 08:27
И мужчины, и женщины предпочитают более молодых партнеров. Американское исследование
AP Photo/Shizuo Kambayashi

Новое исследование показало, что как мужчины, так и женщины испытывают влечение к молодым партнерам в одинаковой степени.

Исследователи Калифорнийского университета в Дэвисе проанализировали анкеты более 6000 участников, для которых американская компания по подбору пар организовала свидания вслепую. Большинство респондентов, отвечая на вопросы, указали максимальный возрастной предел для своих предпочтений. Исследователи также рассмотрели, склонны ли женщины с высоким доходом выбирать более молодых партнеров. Некоторые из участниц исследования были весьма обеспеченными.

Психологи, проводившие исследование, отметили, что результаты оказались неожиданными. Женщины чаще оценивали молодых партнеров как более привлекательных для будущих отношений, что указывает на то, что предпочтение молодости не является исключительной прерогативой мужчин.

Пол Иствик, главный автор исследования, заявил, что это открытие "поразит многих", так как обычно мужчины старше женщин в романтических отношениях, а женщины часто утверждают, что предпочитают более зрелых партнеров.

Наука и Хайтек
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