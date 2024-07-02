Израильские психологи показали, что у влюбленных сердца действительно бьются в такт

Исследование психологов из Еврейского университета Иерусалима показывает, что ключом к возникновению романтической привлекательности может быть физиологическая синхронизация многих процессов в организмах людей.

Мы часто сталкиваемся с тем, что у влюбленных вдруг почему-то все совпадает: им нравятся одни и те же фильмы и книги, еда и музыка. Оказывается, это не случайно.

Доктор Шир Ациль и ее коллеги с факультета психологии Еврейского университета Иерусалима провели исследование, посвященное физиологии романтической привязанности.

Ученые обнаружили, что если между людьми возникают романтические отношения, меняется состояние их организмов: физиологические реакции синхронизируются. Их сердца буквально бьются в такт – совпадает частота сердечных сокращений. Но это не все. Синхронизируется дыхание и даже проводимость кожи.

Результат исследования опубликован в журнале Communications psychology.

Сначала исследователи провели онлайн-эксперимент с участием 144 добровольцев. Он показал, что намеренная синхронизация поведения участников эксперимента значительно повышала их взаимные оценки привлекательности.

В дальнейших лабораторных экспериментах ученые выявили особых людей – их назвали "суперсинхронизаторами". У них была отмечена врожденная способность к синхронизации с другими как в социальном плане, так и на уровне физиологии. Эти люди последовательно оценивались другими после короткого лабораторного общения, как романтически привлекательные. Это может отчасти объяснить почти неотразимую привлекательность таких исторических личностей, как Казанова.

Доктор Ациль объясняет: "Наши выводы предполагают, что способность синхронизироваться с другими, вероятно, не только социальный навык. Она может быть следствием фундаментальных сенсомоторных способностей, помогающих человеку адаптироваться к меняющимся входным данным. Эта адаптивность в ответ на социальные сигналы и ритмические паттерны и воспринимается как привлекательная".

Шир Ациль также отмечает ограничения исследования: "Дизайн нашего эксперимента не дает возможности делать окончательные выводы о долгосрочной устойчивости социальной и физиологической синхронности". Но ученые планируют изучить долговременную динамику более глубоко.

Исследование не только продвигает наше понимание романтической привлекательности, но показывает глубокую связь между физиологией и социальным поведением человека.