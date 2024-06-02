Израильские ученые объяснили причины вымирания морских ежей в мировом океане

Биологи Тель-Авивского университета показали, что морских ежей поражает инфузория из подкласса Scuticociliatia. Паразит распространяется на огромные расстояния.

Впервые массовая гибель морских ежей Diadema setosum была замечена командой биологов Тель-Авивского университета в 2022 году в Эйлатском заливе Красного моря.

На то, чтобы выяснить причину смерти животных, потребовалось почти полтора года.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

За это время было установлено, что гибель морских ежей происходит не только в Красном море, но и в Карибском море, и в Индийском океане.

Руководитель исследования доктор Омри Бронштейн из Тель-Авивского университета рассказал, как было сделано открытие. Морских ежей поместили в контролируемую среду – в аквариум с морской водой в Институте морских наук в Эйлате. Ученые постоянно наблюдали за животными и заметили, что некроз тканей и обнажение скелета начинаются после того, как в морского ежа проникают инфузории из подкласса Scuticociliatia. Эти же инфузории виновны в гибели морских ежей и в Карибском море, и в других местах мирового океана.

Бронштейн отмечает, что инфузории могут быстро распространяться с морскими течениями и не понятно, как их остановить.

Массовая гибель морских ежей опасна тем, что она приводит к разрушению сложных экосистем. Ежи поедают водоросли, которые конкурируют за питательные вещества с кораллами. Если все морские ежи в регионе погибнут, кораллам будет трудно выжить. Гибель кораллов может привести к печальным последствиям для многих морских видов, которые обитают на коралловых рифах, и для человека, поскольку кораллы защищают береговую линию от штормов.