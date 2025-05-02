Грибки, обитающие на коже человека, могут стать источником новых антибиотиков

В статье, опубликованной в журнале Current Biology, описан распространенный кожный грибок Malassezia, который поглощает масла и жиры с кожи человека, превращая их в жирные кислоты. Эти кислоты selectively уничтожают бактерию Staphylococcus aureus. У каждого третьего человека Staphylococcus aureus безвредно живет в носу, но становится опасным при попадании в открытые раны, порезы или ссадины, вызывая серьезные инфекции. Эти бактерии являются основной причиной кожных инфекций, известных как стафилококковые. Золотистый стафилококк также является супербактерией, устойчивой к существующим антибиотикам, что делает поиск новых методов лечения особенно важным.

Исследуя образцы кожи здоровых доноров и проводя эксперименты с клетками кожи в лаборатории, команда исследователей из Университета Орегона обнаружила, что грибок Malassezia sympodialis преобразует липиды хозяина в антибактериальные гидроксижирные кислоты. Эти жирные кислоты выполняют различные функции в клетках, в том числе являются основой для клеточных мембран.

Гидроксижирные кислоты, производимые Malassezia sympodialis, действуют как детергенты, разрушая мембраны Staphylococcus aureus и вызывая утечку его внутреннего содержимого. Это предотвращает колонизацию бактерий на коже и, в конечном итоге, уничтожает их всего за 15 минут. Изучая генетику бактерий, исследователи обнаружили мутацию в гене Rel, который отвечает за активацию стрессовой реакции у бактерий. Подобные мутации уже были выявлены у пациентов с инфекциями Staphylococcus aureus. Результаты исследования показывают, что среда, в которой обитают бактерии, и их взаимодействие с другими микробами могут оказывать влияние на их чувствительность к антибиотикам.