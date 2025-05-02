Новый спутник будет видеть сквозь облака, чтобы "взвешивать" леса Земли

Спутник Biomass, разработанный Европейским космическим агентством, стал первым в своем роде аппаратом, способным проникать сквозь облака и густую растительность, чтобы измерять массу деревьев по всей Земле. Его миссия – определить, сколько углерода, способствующего потеплению климата, накоплено в древесине, включая стволы и ветви, – данные, которые ранее было сложно получить.

Ракета со спутником массой 1,2 тонны стартовала 29 апреля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Благодаря 12-метровой радиолокационной антенне аппарат получил прозвище "космический зонтик", пишет BBC. Разработанный европейской аэрокосмической компанией Airbus радар использует особенно длинные радиоволны, способные проникать через плотные лесные слои, которые остаются незаметными для обычных спутников.

Спутник будет неоднократно пролетать над тропическими лесами, применяя метод, схожий с компьютерной томографией, чтобы сканировать лесную структуру по слоям. Это позволит создавать подробные многослойные изображения древесной биомассы – важного показателя, отражающего, сколько углекислого газа удерживается в деревьях и не попадает в атмосферу.

Миссия спутника Biomass направлена на то, чтобы впервые точно определить, сколько углерода накоплено в древесине и сколько теряется из-за вырубки лесов. В отличие от большинства других спутников, Biomass оснащен радаром, работающим на более длинных волнах, что позволяет ему проникать сквозь облака и плотную листву, обеспечивая более полное сканирование лесных массивов.