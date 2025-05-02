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Наука и Хайтек

Шимпанзе более чуткие, чем предполагалось

Животные
Исследования
время публикации: 02 мая 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 09:25
Шимпанзе более чуткие, чем предполагалось
AP Photo/Jens Meyer

Исследователи из Даремского университета выяснили, что шимпанзе утешают друг друга так же часто, как и бонобо, хотя последние обычно считаются более "эмпатичными" приматами.

Группа ученых провела 1400 часов наблюдений за двумя видами, сосредоточив внимание на том, как отдельные особи реагируют на других членов группы, испытывающих стресс, например, во время ссор, пишет BBC. Результаты показали, что среди бонобо и шимпанзе старшие особи реже оказывают утешение, чем более молодые обезьяны.

Исследования показывает, что эмоциональная чуткость к окружающим развивается у обезьян уже на ранних стадиях их жизни. У бонобо молодые особи чаще всего утешают других и получают утешение сами. У шимпанзе наибольшее утешение предлагают молодые самцы и тесные социальные партнеры. Оба вида использовали схожие с человеческими способы утешения, такие как объятия, держание за руки и другие прикосновения.

По информации университета, это первое прямое сравнение способов утешения у двух видов. Исследователи наблюдали за 40 бонобо в заповеднике Лола я Бонобо в Демократической Республике Конго и 50 шимпанзе в приюте для диких животных Чимфунши в Замбии. Группа ученых отметила, что дальнейшие исследования в этом направлении могут помочь лучше понять эволюцию социального поведения у человека.

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