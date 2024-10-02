Стресс может вызвать обострение псориаза. Исследование израильских ученых

Исследование Хайфского Техниона представило первые убедительные доказательства того, что стресс может напрямую провоцировать рецидив псориатического поражения кожи.

Исследование представлено на Конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV). Это первая работа, научно подтвердившая связь стресса и псориаза на животной модели.

Псориаз – хроническое заболевание кожи, которым страдают более 6 миллионов человек в Европе. При псориазе происходит аномально быстрый рост клеток кожи. Это приводит к шелушению и воспалению. Уже давно ученые предполагали, что стресс играет определенную роль в обострении псориаза, но до сих пор не было конкретных подтверждений такой связи.

В ходе нового исследовании псориатические поражения были вызваны на мышиных моделях, которым пересадили здоровую кожу человека (ксенотрансплантаты). У специально подготовленных мышей вызвали псориаз. Когда обострение болезни удалось снять, и мыши достигли ремиссии, их подвергли звуковому стрессу в течение 24 часов.

Звуковой стресс действительно привел к рецидиву псориаза во всех ксенотрансплантатах кожи человека на всех моделях в течение 14 дней. Это сопровождалось изменениями, характерными для псориаза, в том числе увеличилась толщины кожи. Звуковой стресс увеличил присутствие иммунных клеток в коже и увеличил уровень воспаления.

Как объясняет соавтор работы профессор Техниона Амос Гилхар: "Психоэмоциональный стресс провоцирует высвобождение провоспалительных нейропептидов, это приводит к нейрогенному воспалению, которое вызывает активацию иммунных клеток".

После того, как стресс вызвал псориаз ксенотрансплантатов ученые постарались его подавить. Для этого они использовали одобренный FDA противорвотный препарат апрепитант (торговая марка Emend). Обычно это лекарство используется для подавления последствий химиотерапии. Опыт оказался удачным: лекарство предотвратило рецидив псориаза в 80% случаев и нормализовало уровень воспаления.

"Лекарство подает большие надежды в качестве потенциальной терапии стресс-индуцированных обострений псориаза", – отмечает профессор Гилхар, но предупреждает, что в этих целях препарат специально не тестировался.

Исследование демонстрирует сложную связь между нервной системой и иммунным ответом при псориазе. "Признание того, как стресс влияет на псориаз, позволяет нам совершенствовать наши подходы к лечению, чтобы эффективнее помогать пациентам, – добавляет профессор Гилхар.