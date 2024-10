Как люди проверяют и оценивают достоверность чужих воспоминаний. Исследование израильских ученых

Исследователи из Университета Бен-Гуриона изучили, как люди оценивают достоверность воспоминаний друг друга, и сравнили кто более правильно оценивает достоверность – человек или ИИ-модель.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Воспоминания людей не являются точным описанием прошлого, они подвержены ошибкам и искажениям даже через короткие промежутки времени. Как же мы можем основывать свои действия на таких ненадежных источниках?

Доктор Талия Садех с факультета когнитивных наук и наук о мозге Университета Бен-Гуриона и ее коллеги решили разобраться, как люди распознают и проверяют достоверность чужих воспоминаний.

Садех говорит: "Исследование было посвящено тому, как нам удается основывать знания, иногда очень важные, на воспоминаниях, которые не всегда достоверны, и могут ли ИИ-модели, например, ChatGPT, помочь нам определить истинность воспоминаний?"

В исследовании моделировались ситуации из реальной жизни, в которых человек должен был решить, правдивы ли воспоминания, рассказанные другим человеком. Например, можно ли доверять такому утверждению: "Я помню, что эта женщина была на вечеринке, потому что помню, что она пришла поздно и была одета в очень красивое платье".

Ученые показали, что оценка достоверности информации и человеком и ИИ-моделью происходит на основе определенного набора слов, которые указывают на надежность информации. Из 20 слов, которые чаще всего связывались с корректным воспоминанием, 14 были общими для человека и машины. Но оказалось, что у человека есть еще кое-что.

Достоверность чужих воспоминаний человек проверяет не только по сообщаемой ему информации, но и по степени уверенности говорящего. Оценка уверенности, улучшает оценку достоверности, и в среднем человек распознает правильную информации на 10% чаще, чем ее распознает модель. Когда человек проверяет воспоминания другого на достоверность, он оценивает насколько воспоминания связаны с ярким и подробным сенсорным опытом и насколько уверенно говорит человек, рассказывающий о своих воспоминаниях.

ИИ-модели труднее оценить эмоциональную окраску информации и оценить важность "лишней" информации, которая подкрепляет достоверность воспоминания. Например, достоверность свидетельства, которое мы привели выше (о женщине на вечеринке) повышается из-за слова "очень" ("очень красивое платье"). Сильная эмоциональная реакция говорит о том, что говорящий наверняка видел женщину, потому что запомнил и оценил ее платье. Человеку понятно даже на интуитивном уровне, что это повышает достоверность воспоминания, а ИИ-модели – пока нет.