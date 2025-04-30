Израильский стартап разработал ИИ-модель, которая отлаживает код

Компания Lightrun развивает платформу на основе ИИ, которая может отладить код и встроить его в рабочие процессы. В последнем раунде стартап привлек $70 миллионов.

Люди пишут код с ошибками. Многочисленные идеи, которые предложены с начала программирования, то есть по крайней мере с конца 1940-х годов, безусловно улучшили процесс создания ПО и сделали его более надежным, но решены далеко не все проблемы. В последние годы появились многочисленные ИИ-модели, которые тоже пишут код. Все время возникают разговоры, что скоро людей-программистов совсем не останется. Но ИИ-ассистенты тоже делают ошибки.

Израильский стартап Lightrun разрабатывает ИИ-платформу, которая тестирует код и встраивает отлаженные программы в рабочие процессы.

СЕО компании Илан Пелег сказал Techcrunch, что с внедрением ИИ-ассистентов "код становится дешевым, но ошибки стоят дорого".

Lightrun разработал набор инструментов, которые анализируют новый код и разбираются, как он будет вести себя вместе с другими программами, которые уже активно работают. Платформа на основе ИИ моделирует ситуацию, в которой будет работать новый код, а затем исправляет ошибки и устраняет проблемы. Это дает возможность разрабатывать и встраивать обновления без перерывов и сбоев.

Пелег называет несколько перспективных направлений для развития Lightrun. Одно из них – создание инструментов, специально предназначенных для команд по кибербезопасности. Lightrun учится находить и устранять критические уязвимости, через которые можно проникнуть в систему. Другое направление – это создание кода с нуля. Но это уже более отдаленные планы компании.

Пелег говорит, что разработанные компанией ИИ-кодировщики "могут появиться в дальнейшем, но уже проблема отладки ПО – большая и сложная". По его словам, трудно предугадать, как будет выглядеть создание кода в будущем. Сегодня, когда по разным оценкам от 30 до 60% всех производственных проблем возникают из-за проблем с кодом, созданным и людьми, и машинами, возможность наблюдать за поведением программ и исправлять ошибки – остается главной задачей Lightrun.

Lightrun объявил, что в новом раунде инвестиций компания привлекла $70 миллионов. Всего компания привлекла уже $110 миллионов.