Исследование показало, что 9,5% программистов почти ничего не делают

Исследователь из Стэнфорда разработал модель, которая проанализировала производительность свыше 50 тысяч программистов из крупных IT-компаний.

На своей личной странице в X исследователь Стэнфорда Егор-Денисов-Бланш рассказал, что вместе с командой разработал модель, которая количественно оценивает производительность разработчиков, анализируя исходный код из закрытых репозиториев Git. Модель имитирует работу группы из 10 экспертов, оценивающих каждый коммит по ряду параметров.

Анализ частных репозиториев Git более 50 000 разработчиков из 100 компаний показал, что 9,5% инженеров практически не выполняют значимой работы. При этом удаленный формат усиливает эту тенденцию: среди полностью удаленных сотрудников 14% попадают в категорию "призраков", тогда как в офисе таких всего 6%. Также исследование показало, что вклад многих разработчиков минимален: 58% делают менее трех значимых изменений в месяц, например, редактируют одну строку или символ, притворяясь, что это работает.

Команда Денисов-Бланша также рассчитала, что компании, такие как Cisco, Intuit и IBM, могли бы ежегодно экономить миллиарды, избавившись от своих "призрачных" сотрудников. Это добавило бы 465 миллиардов долларов к общей рыночной капитализации компаний, не влияя на их производительность. Исследователи подчеркивают, что причина не только в финансовых потерях. Такая неэффективность тормозит инновации и вызывает негативные последствия для всей технологической экосистемы.

"Это несправедливо обременяет команды, тратит ресурсы компании, блокирует рабочие места для других и ограничивает прогресс человечества. Это должно прекратиться", – написал Денисов-Бланш на своей странице.