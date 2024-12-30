Крошечные трекеры, похожие на рюкзаки, помогают ученым отслеживать колибри

Колибри играют важную роль в своих экосистемах, но их сложно отслеживать. Благодаря новым технологиям, специалисты по охране природы начинают лучше понимать, как оказать помощь крошечным птицам.

Международная группа исследователей приближается к созданию карты образа жизни колибри в колумбийских Андах. Прикрепив маленькие трекеры, напоминающие крошечные рюкзаки, к колибри местных видов, ученые могут отслеживать стремительные движения птиц.

Трекеры работают на солнечных батареях и функционируют на протяжении всей жизни птиц, которые их носят. Аналогичные рюкзак-трекеры были установлены на находящейся под угрозой исчезновения гигантской колибри. Исследователи считают, что эту технологию можно легко адаптировать для отслеживания других мелких животных, которые играют важную роль в экосистемах.

С помощью трекеров исследователи могут узнать больше о территориях обитания, сезонных привычках и пищевых предпочтениях птиц. Ученые утверждают, что это может сделать гораздо эффективнее усилия по сохранению этих видов в условиях изменения климата.

Эксперты по охране природы продолжают разрабатывать новые подходы для того, чтобы лучше понять трудноуловимых птиц. Колибри обитают на высоте более 10 тысяч футов, но их влияние распространяется далеко за пределы горных районов. Они способствуют процветанию своей экосистемы и охраняют продовольственные ресурсы.