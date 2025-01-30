Израильским ученым удалось доставить лекарство точно в кишечник, минуя печень

При доставке лекарства с помощью наночастиц, они "застревают" в печени и ее повреждают. Ученым из Тель-Авивского университета удалось доставить лекарство прямо в клетки кишечника, не повредив печень.

Работа опубликована в журнале Advanced Science.

"Все, что вводится в кровь, в конечном итоге оказывается в печени – так уж устроена наша анатомия, – объясняет соавтор работы профессор Дан Пир. – Это создает две проблемы. Во-первых, лекарства, предназначенные для воздействия на конкретные клетки в определенных органах, могут быть токсичны для печени. Во-вторых, мы не хотим, чтобы лекарства "застревали" в печени".

Ученые хотели добиться изменения процесса: чтобы сначала лекарство достигало органа-мишени, в том числе кишечника, а уже потом его остатки распадались в печени.

Ученые обнаружили, что изменение пропорций коротких белков – липидов, входящих в состав оболочки наночастиц, определяет направление их движения в кровотоке, и, меняя состав липидов, можно направлять движением наночастиц с лекарством прямо к конкретным органам.

Ученые закодировали противовоспалительный белок интерлейкин-10 с помощью матричных РНК (мРНК), заключили его в липидные наночастицы, состав которых отличается от тех, что обычно используются (например, в мРНК-вакцинах COVID-19), и успешно доставили лекарство в кишечник животных с болезнью Крона и колитом путем внутривенной инъекции.

"Мы не только смогли доставить противовоспалительный препарат на основе мРНК непосредственно в воспаленный кишечник и улучшить все показатели колита и болезни Крона, но и превратили иммунные клетки в кишечнике в фабрики по производству противовоспалительного интерлейкина-10", – объясняет профессор Пир.

Как правило, лекарства заключены в синтетические липидные наночастицы, которые имитируют биологические мембраны. Теперь, когда ученые показали, как организм "сортирует" такие наночастицы в зависимости от их оболочки, можно, меняя оболочку, направить лекарство не только в кишечник.

Профессор Пир говорит: "Сейчас мы изучаем возможность нацелиться на поджелудочную железу и другие органы, которые можно достичь только путем точной настройки состава липидных наночастиц".

Метод прямой доставки мРНК-лекарств открывает широкие возможности для разработки новых и более точных методов лечения.