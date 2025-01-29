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Наука и Хайтек

Исследователи предупреждают: уровень моря может подняться почти на 2 метра к 2100 году

Экология
Исследования
время публикации: 29 января 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 16:16
Исследователи предупреждают: уровень моря, вероятно, поднимется на 1,9 метра к 2100 году
AP Photo/Felipe Dana

Команда исследователей заявила, что если глобальные выбросы CO2 будут продолжать расти, то уровень моря поднимется на 0,5-1,9 метра к 2100 году.

Современные прогнозы изменения уровня моря основаны на различных методах моделирования климатических процессов. Одни из них учитывают хорошо изученные факторы, такие как таяние ледников, в то время как другие включают менее предсказуемые явления, например, внезапное разрушение шельфовых ледников.

Из-за использования различных методов моделирования климатических процессов прогнозы уровня моря дают разные результаты, что усложняет точную оценку возможного экстремального повышения уровня воды. Такая неопределенность в прогнозах не позволила IPCC (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) представить точные диапазоны для повышения уровня моря, что является важным элементом в управлении рисками.

Чтобы решить эту проблему и устранить неопределенности в существующих прогнозах, ученые из NTU Singapore и Делфтского технического Университета разработали новый усовершенствованный метод прогнозирования, названный "подходом слияния". Этот метод сочетает преимущества существующих моделей и экспертных мнений, предлагая более четкую и достоверную картину будущего повышения уровня моря.

Исследовательская группа уверена, что их новый подход заполняет важный пробел в предоставлении надежной информации, дополняя последний отчет IPCC.

Наука и Хайтек
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