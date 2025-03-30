Возможно, травматический опыт передается по наследству

Ученые из Университета Флориды показали, что травматический опыт может передаваться по наследству у двух или трех поколений.

ДНК одинаковая во всех клетках организма, однако это справедливо лишь в среднем. На самом деле, благодаря процессу метилирования, в разных клетках активны разные гены, что обеспечивает механизм специализации клеток. С возрастом в ДНК накапливаются новые метильные группы, которые могут изменять работу генов. Например, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) влияет на метилирование и активность генов. Но при формировании новых организмов в яйцеклетке и сперматозоиде происходит своего рода "перезагрузка", которая "сбрасывает" метильные группы и возвращает ДНК к состоянию по умолчанию. Тем не менее исследования показывают, что травматический опыт, вероятно, может передаваться за счет метилирования. Это в достаточно убедительно показано в опытах на мышах.

В 2014 году доктор Райчел Йегуда и ее коллеги из клиники Маунт Синай в Нью-Йорке впервые показали, что травматический опыт Холокоста, вероятно, сохранился в первом и даже втором поколении. В другой работе 2022 года было показано сохранение травматического опыта у людей, переживших геноцид в Руанде.

В новой работе ученые из Университета Флориды исследовали наследование травматического опыта у людей, переживших трагедию в Сирии в 1980-х и в 2011 году. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Чтобы понять, передается ли травматический опыт по материнской линии, ученые сосредоточились как раз на метилировании ДНК – эпигенетическом механизме, при котором ДНК помечается метильными группами.

В течение пяти лет ученые подбирали участников исследования среди сирийских общин Иордании. Травматический опыт определялся как жестокое избиение или преследование со стороны властей или вооруженных групп, присутствие при избиении или убийстве другого человека.

Ученые проанализировали образцы ДНК из клеток участников и обнаружили, что у детей и женщин с непосредственным опытом травмы в 1980-х годах и после 2011 года были обнаружены отличительные метки метилирования в 21 регионе ДНК.

Анализ выявил метки на 14 участках ДНК у бабушки, которая была свидетелем насилия 1980-х годов, а также у ее дочери и внука. Эти метки также присутствовали у дочерей и внуков, которые были потомками девяти женщин, ставших свидетелями этого насилия.

"Изучение нескольких поколений имеет огромное значение", – говорит специалист по эпигенетике Майкл Кобор из Университета Британской Колумбии в Ванкувере. Но Короб подчеркивает, что исследование такого эпигенетического наследования у людей только началось и окончательные выводы делать пока рано.