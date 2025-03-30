Если лидера группы выбирает робот, люди никогда с ним не спорят

Ученые из Университета Райхмана показали, что робот-собака может управлять распределением ролей в группе, в которую входят роботы и люди.

Работа опубликована в материалах конференции ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. Статья получила награду, как лучшая работа, представленная на конференции.

В статье описывается довольно неожиданный эксперимент. Команда из двух человек и одного робота-собаки должна выполнить определенное задание. Никаких указаний "кто главный" в группе ее участники-люди не получают. В принципе, задание можно выполнить и не выбирая лидера.

Робот может вести себя по-разному. В одних случаях он просто участвует в выполнении задания вместе с людьми и не оказывает никому из участников предпочтения. В этом случае все работают на равных. Но в некоторых случаях робот запрограммирован так, чтобы оказать одному из людей явное предпочтение при первой встрече.

Если робот оказывает одному из участников группы предпочтение, именно этот человек берет на себя функции лидера и главную ответственность за выполнение задание. Причем второй участник группы практически никогда не возражает против "выбора" робота.

Исследование подчеркивает важность первой встречи людей и робота. Именно первый контакт оказывает долгосрочное воздействие на распределение ролей в группе.

Почему второй участник группы, которому робот не оказал предпочтения и который не видит никаких причин, почему он не мог бы стать лидером (таких причин просто нет, поскольку робот делает свой "выбор" случайно), почему этот второй не возражает? Ученые высказывают такое предположение: вероятно, люди считают, что выбор автономного робота полностью объективен, потому что он не получает никакой выгоды от этого выбора. Если бы лидера явно назначил человек (например, ученые, проводившие эксперимент), возражения обязательно возникли бы.

Соавтор работы доктор Хадас Эрель говорит: "Самым интересным аспектом этого исследования является возможность использования роботов для управления социальными процессами. Мы демонстрируем, как можно спроектировать поведение роботов для вмешательства в деликатные социальные ситуации, где вмешательство человека может быть неэффективным".